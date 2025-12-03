Mauro Icardi'yi "Galatasaray macerası bitiyor ama transfer imkansız" diye açıkladılar!

"SAVAŞI ÖNLEMENİN TEK YOLUYDU"

"Wanda, 'Eğer insanlar Icardi'nin daha fazla gol atmasını istiyorsa ona yardımcı olabilecek oyuncular satın alınması gerekiyor.' şeklinde ifadeler kullandı. Temelde fikir buydu, daha iyi oyuncuların alınması... Bir WhatsApp mesajıyla, bir Instagram hikayesiyle geçiştirilemeyecek bir ifadeydi. İşleri düzeltmek için eski usul yüz yüze konuşmamız gerekiyordu. Icardi'nin dileyeceği özür soyunma odasında olası bir savaşı önlemenin tek yoluydu. Ancak asla bunu yapmadı."

"TAKIM İÇİN ICARDI'Yİ KAYBETTİM"

"Ertesi gün tüm takım arkadaşlarının önünde, Icardi'den Wanda Nara'nın sözlerini açıklamasını istedim. Mauro konuşanın karısı Wanda değil, menajeri Nara olduğunu söyledi. İşini yaptığını söyledi. Yönetilemez bir durumdu. İleriye gitmenin hiçbir yolu yoktu. Ona birkaç şey söylemek ve kaptanlık bandını alıp Handanovic'e vermek zorundaydım. Kulüp de kararı sessizce destekledi. Mauro bunu kötü karşıladı, çok kötü karşıladı. Takımı bir arada tutmak için Icardi'yi kaybettim. Hem bir adamı hem de iyi bir oyuncuyu..."