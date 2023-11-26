Max Verstappen sezonun son yarışını kazandı

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.



Böylelikle Hollandalı pilot bu sezonki 22 yarışta 19'uncu galibiyetini elde etti.

Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.



Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sini Sergio Perez ikinci, Charles Leclerc üçüncü sırada bitirdi.

Sergio Perez, aldığı cezanın ardından dördüncü sıraya geriledi. Mercedes'ten George Russell, Perez'in cezasının ardından üçüncü sıraya yükseldi.

SERGİO PEREZ'E CEZA

Red Bull pilotu Sergio Perez, çarpışmaya neden olduğu gerekçesiyle 5 saniye ceza aldı. Meksikalı pilot, McLaren'den Lando Norris'e temas etmişti.



Perez yarışı ikinci sırada tamamlasa da aldığı cezanın ardından dördüncü sıraya geriledi.