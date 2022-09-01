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Maxi Gomez kimdir? Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Maxi Gomez kaç yaşında ve nereli?

Maxi Gomez kimdir? sorusunun yanıtı birçok futbolsever tarafından merakla araştırılmaya başladı. Trabzonspor'la anlaşma sağlayan Maxi Gomez'in kim olduğu, kaç yaşında, nereli olduğu ve kariyer bilgileri gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un transfer ettiği Maxi Gomez'in oynadığı takımlar.

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 16:15

Maxi Gomez kimdir? Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Maxi Gomez kaç yaşında ve nereli?

'un transfer ettiği Maxi Gomez'in kariyer bilgisi birçok kişi tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Uruguaylı başarılı forvet oyuncusu Maxi Gomez'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Maxi Gomez kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler.

MAXİ GOMEZ KİMDİR?

Maximiliano Gómez González adıyla da tanınan Maxi Gomez, 14 Ağustos 1996 doğum forvet pozisyonunda görev yapan Uruguaylı futbolcudur.

Kariyeri boyunca iyi bir performansa imza atan başarılı futbolcu, toplamda 236 maçta 82 gol atmış ve 34 asist yapmıştır.

Maxi Gomez Defensor, Celta Vigo ve Valencia takımlarında forma giymiştir.

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