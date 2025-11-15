Mbappe efsaneleri geride bıraktı
15.11.2025 16:26
NTV - Haber Merkezi
Kylian Mbappe, kariyerinin 400. gol sevincini yaşadı. Fransız yıldız bu sayıya futbolun yaşayan efsaneleri Messi ve Ronaldo'dan daha genç yaşta ulaştı.
Futbol dünyasının süper yıldızı Kylian Mbappe, kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Fransa'nın Ukrayna'yı 4-0 mağlup ettiği Dünya Kupası Eleme Grubu maçında iki 2 gol atan Mbappe, 400'üncü gol sevincini yaşadı.
400'e 26 yaşındayken ulaşan Fransız golcü, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu da geride bıraktı.
Arjantinli yıldız bu sayıya ulaştığında 27 yaş 95 günlüktü.
Bugünlerde 1000 gol hedefine ilerleyen Ronaldo'nun ise 29. yaşına girmesine tam 30 gün kalmıştı.
Avrupa futbolunun saygın golcülerinden Harry Kane ve Robert Lewandowski 30, Fransız futbolunun yıldızlarından Karim Benzema 34,, Thierry Henry ise 36 yaşında 400 gol barajını geçmişti.