Mbappe için özel maske: Grup maçlarını kaçıracak

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, Avusturya ile oynanan EURO 2024 mücadelesinin 85. dakikasında yüzüne aldığı darbeyle yerde kaldı.
Fransız basınından Le Figaro'nun haberine göre, kalan süre zarfında oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcunun grup maçlarında oynamasının beklenmediği kaydedildi.
Mbappe'nin özel yapım bir maskeyle geri dönmesi beklenirken, Fransa'nın grup aşamalarını geçmesi durumunda turnuvada forma giyebileceği belirtildi.
Fransa, D Grubu'ndaki rakibi Avusturya karşısında 1-0'lık bir galibiyet elde ederek D grubunda averaj farkıyla 3 puanla 2. sırada yer alıyor.
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