Mbappe resmen Real Madrid'de

İmza töreninde konuşan Mbappe, "Tüm zamanların en büyük kulübü için oynamak bir onurdur. Bugün mutlu bir çocuğum." ifadelerini kullandı.



Son olarak Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, 308 resmi maçta 256 gol atıp, 108 asistlik performans sergilemişti.



Törene Real Madrid'in eski futbolcusu ve teknik direktörü Zinedine Zidane da katıldı.