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Mbappe resmen Real Madrid'de

PSG'den ayrılan Kylian Mbappe, İspanyol devi Real Madrid'e imzayı attı.

Mbappe resmen Real Madrid'de

, Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı  ile resmi imzaları attı. 

5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız yıldız 9 numaralı formayı giyecek.

25 yaşındaki yıldız futbolcu imzaların ardından 80 binden fazla taraftarın önüne çıktı.

Mbappe resmen Real Madrid'de - 1

İmza töreninde konuşan Mbappe, "Tüm zamanların en büyük kulübü için oynamak bir onurdur. Bugün mutlu bir çocuğum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Paris Saint-Germain forması giyen , 308 resmi maçta 256 gol atıp, 108 asistlik performans sergilemişti.

Törene 'in eski futbolcusu ve teknik direktörü Zinedine Zidane da katıldı.

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