Mbappe, Ronaldo'yu geride bıraktı

İspanya futbol ligi La Liga'nın 16'ncı haftasında Real Madrid, Sevilla'yı ağırladı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını ev sahibi takım Bellingham'ın 38'inci dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Eflatun beyazlılar, ikinci yarıda Kylian Mbappe'nin 86'daki penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Real Madrid maçı 2-0 kazandı ve puanını 42 yaptı. Sevilla ise 20 puanda kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 72'nci dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı. Sevilla'da Marcao 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla 2025 yılındaki 59'uncu golüne ulaştı. Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo'ya ait Real Madrid formasıyla bir takvim yılında en çok gol atma rekorunu egale etti.