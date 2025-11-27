Mbappe yıldızlaştı, Arda Güler asist yaptı
27.11.2025 09:18
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid'in 7 gollü maçında milli yıldız Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı. Arda gol atamadı ancak başarılı bir performans sergileyerek, Mbappe'ye asist yaptı.
Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi.
Mücadelede 61 dakika sahada kalan Arda, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Milli yıldız bu katkı sonrası asist sayısını 9'a çıkardı.
ARDA'NIN ASİSTİ VE MBAPPE'NİN GOLÜ
RAKİP TAKIMDA TANIIDIK İSİM
Ev sahibi takımın gollerini ise Chiquinho, Mehdi Taremi ve Ayoub El Kaabi kaydetti.
Real Madrid bu skorla 5. maçı sonunda 12 puana yükseldi.
El Kaabi, bir dönem Hatayspor'da da forma giymişti.
Arda, Mbappe ve Vinicius'un gol sevinci
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR
Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan): 3-2
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa): 2-2
PSG (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 5-3
Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda): 1-4
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 3-1
Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-3
Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 3-0
Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 3-4