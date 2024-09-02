NTV.COM.TR’ye geri dön

Mbappe'den duble: Real Madrid evinde kazandı

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golleriyle Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Arda Güler, maça yedek başlarken karşılaşmada süre almadı.

Mbappe'den duble: Real Madrid evinde kazandı

La Liga'nın 4. haftasında sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini yeni transfer (Dk. 65 ve Dk. 75 - penaltıdan) attı.

Mbappe, La Liga'da Real Madrid formasıyla ilk kez rakip ağları havalandırdı.

Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı.

Ligin namağlup takımlarından olan ancak iki beraberliği bulunan Real Madrid, 8 puanla 2. sırada yer aldı.

Real Betis ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...