Mbappe'den duble: Real Madrid, La Liga'nın yeni lideri

La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, evinde Las Palmas'ı 4-1 mağlup etti.

Konuk ekip Fabio Silva'nın 1. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ise Mbappe'nin 18. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skora denge sağladı.

33. dakikada sahneye çıkan Brahim Diaz skoru 2-1'e getirirken, Mbappe yeniden rakip fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

Rodrygo, 57. dakikada skoru 4-1'e getirirken maçta başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 46'ya çıkartan Real Madrid, liderliğe yükseldi.

ARDA GÜLER SONRADAN GİRDİ

Milli oyuncu Arda Güler ise karşılaşmaya 76. dakikada Brahim Diaz'ın yerine dahil oldu.