Mbappe’den 20 senenin ardından Nike’a veda: Artık On giyecek

Fransa Milli Takımı’nın kaptanı Kylian Mbappe , 2006 yılında henüz 9 yaşındayken başlayan Nike ortaklığına son verdi.

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu , tenis efsanesi Roger Federer’in de desteklediği İsviçre merkezli spor giyim markası On’a katıldı. Anlaşmanın mali büyüklüğü açıklanmazken On, Mbappe’ye yapılacak ödemenin nakit ve şirket hisselerinden oluşacağını bildirdi.

ON FUTBOLA GİRİYOR

Koşu ve tenis ürünleriyle tanınan On, Mbappe anlaşmasıyla futbol pazarına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Şirket, ilk futbol kramponlarını 2027 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

On, daha önce eski Fransa Milli Takımı yıldızı Thierry Henry’yi futbol direktörü olarak görevlendirmişti. Mbappe’nin transferi, markanın küresel futbol pazarında büyüme planlarının en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Mbappe, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Futbol beni bir kez daha hayatımdaki en büyük değişimlerden birine taşıdı. Şimdi kendimi benimle aynı hayalleri kuran yenilikçilerin arasında buluyorum.” ifadelerini kullandı.

NIKE’TAN VEDA MESAJI

Nike, Mbappe ile saha içinde ve dışında elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını belirterek Fransız futbolcuya kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

Mbappe’nin ayrılığı, Nike’ın son dönemde yaşadığı bir başka önemli kayıp oldu. Şirket, son Dünya Kupası’nı kazanan İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı da Adidas’a kaptırmıştı.

Nike ayrıca 20 yılı aşkın süredir elinde bulundurduğu İngiltere Premier Lig’in resmi maç topu tedarikçiliğini geçen yıl Puma’ya kaybetmişti.

Buna karşılık şirket, Fransa Milli Takımı’nın forma tedarikçiliği anlaşmasını 2033-2034 sezonuna kadar uzattı. Nike, 2027’den itibaren Almanya milli takımlarının da resmi forma ve ekipman tedarikçisi olacak.

NIKE’IN YENİLENME PLANINI ZORLAYABİLİR

Yaklaşık iki yıldır Nike’ın CEO’luğunu yürüten Elliott Hill, şirketin stratejisini yenileyerek futbol ve koşu gibi temel spor dallarına yeniden ağırlık vermeye çalışıyor.

Cristiano Ronaldo’nun kariyerinin son dönemine yaklaşmasıyla Nike, Mbappe’yi küresel futbol pazarlamasının başlıca yüzlerinden biri haline getirmişti. Fransız yıldızın ayrılığının şirketin bu alandaki planlarını zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte haberin piyasalardaki ilk etkisi sınırlı kaldı. On’un ABD’de işlem gören hisseleri hafif yükselirken Nike hisselerinde belirgin bir değişim yaşanmadı.