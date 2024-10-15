Mbappe'den tecavüz soruşturması iddialarına yanıt

İsveç basını, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'yle ilgili şok bir iddiada bulundu.

Expressen'in haberine göre, Fransız oyuncunun geçen hafta Çarşamba'dan Cuma'ya kadar Stockholm'deki Bank Hotel'de kaldığı ve Perşembe gecesi meydana gelen bir tecavüz soruşturmasına dahil edildiği öne sürüldü.

25 yaşındaki oyuncu, İsveç medyasında yer alan ve polisin yakın zamanda arkadaşlarıyla birlikte kaldığı bir otelde yaşandığı iddia edilen tecavüz olayını soruşturduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

MBAPPE'DEN YANIT

Mbappe, sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımda, "SAHTE HABER!!!! Duruşmadan bir gün önce, sanki tesadüfen." ifadelerini kullandı.

PSG İLE OLAN DURUŞMAYI İŞARET ETTİ

Kylian, 15 Ekim Salı günü Paris Saint-Germain'in kendisine ödenmemiş primler ve maaşlar için ödemesine karar verilen 55 milyon euroyla ilgili bir duruşmaya çıkacak.