Mbaye Diagne Fatih Karagümrük'te

VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'la yolları ayrılan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e 'hoş geldin' Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık" ifadelerine yer verildi.



GALATASARAY'LA SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ



Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Mbaye Diagne’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi hesaplarından yaptığı açıklama ile Senegalli oyuncuya kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.



Diagne, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti.



Senegalli santrfor, 2018-2019 sezonunun devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.



Mbaye Diagne, gol krallığına ulaştığı 2018-2019'da sarı-kırmızılı takımda lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.



Diagne, 2019-2020 sezonunda Belçika ekibi Club Brugge, 2020-2021'in ikinci yarısında ise İngiltere temsilcisi West Bromwich Albion'da kiralık forma giymişti.