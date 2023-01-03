Mbaye Diagne'nin eğlencesi fırında bitti

Mbaye Diagne eğlenmek için gittiği Ataşehir'de yaşadığı ilginç bir olayla gündeme geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Diagne eğlenmek için önceki gece lüsk aracıyla Ataşehir'e gitti. Mekana girerken şoförüne bekleme talimatı veren Senegalli futbolcu mekan çıkışında aracına ve şoförüne ulaşamadı.



İddiaya göre, Diagne mekandayken saatler geçmesine rağmen dönmeyince şoförü sinirlenerek hem lüks aracı hem de araçta bulunan özel eşyalarla birlikte kayıplara karıştı.

Lüks aracığıyla birlikte özel eşyaları da kaçırılan Diagne, yakındaki bir ekmek fırınına sığınmak zorunda kaldı.



Fırında saatlerce oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan Galatasaraylı eski oyuncunun yardımına polisler koştu.



Şoförünün sık sık gittiği Ümraniye'deki evinin incelenmesinin ardından bulunamaması üzerine Diagne, karakola giderek şoföründen şikayetçi oldu.