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M'Baye Niang Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Fransa ekiplerinden Auxerre forması giyen Sengalli forvet M'Baye Niang ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

M'Baye Niang Adana Demirspor'da

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Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Adana Demirspor'da çalışmaları da devam ediyor.

Adana ekibi, son olarak Fransa ekiplerinden AJ Auxerre'de forma giyen M'Baye Niang'ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Dün gece geç saatlerde Adana'ya gelen Senegalli golcü, kendisini mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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Niang daha önce Milan, Torino, Rennes gibi takımlarda da forma giymişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak daha önce yaptığı açıklamalarda forvet hattına bir takviye yapacaklarını dile getirmişti.

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