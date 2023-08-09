M'Baye Niang Adana Demirspor'da

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

Adana ekibi, son olarak Fransa ekiplerinden AJ Auxerre'de forma giyen M'Baye Niang'ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Dün gece geç saatlerde Adana'ya gelen Senegalli golcü, kendisini mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İTALYAN DEVİNDE OYNADI



Niang daha önce Milan, Torino, Rennes gibi takımlarda da forma giymişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak daha önce yaptığı açıklamalarda forvet hattına bir takviye yapacaklarını dile getirmişti.