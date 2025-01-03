McCollum Fenerbahçe'de

Geçen hafta FIBA kanalıyla ihtar çeken Boutsiele'in Anadolu Efes deplasmanına çıkmayıp ayrıldığı, Jefferson'un maaşı son anda ödenmesine rağmen sözleşmesini feshettiği, Webb'in de EuroLeague ekibi Alba Berlin'le anlaştığı Karşıyaka'dan son ayrılan isim McCollum oldu.



Takımda 2.5 sezondur forma giyerek 2023'te ligde final oynayan 37 yaşındaki McCollum, hafta başında maaşı yarım yatırılınca sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı.

McCollum, EuroLeague'in de iddialı takımlarından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

İki takım pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakip olacak.

5 EKSİKLE ÇIKACAK



McCollum'un yanı sıra ödeme yapılamayan kaptan Kenan Sipahi'nin de yerli oyunculara maaş ödenmemesine rağmen kulüpten yapılan, "Tüm oyuncuların ödemeleri yapıldı" açıklamasına tepki göstererek sakatlık raporuyla antrenmanlara çıkmadığı, Fenerbahçe maçında da forma giymeyeceği öğrenildi.

Yabancılara ödeme yapılmasına rağmen 4 yabancısını kaybedip dağılan Karşıyaka, Fenerbahçe önüne 5 eksikle çıkacak.