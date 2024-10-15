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McDermott 4 hafta forma giyemeyecek

Karşıyaka'da Sean McDermott, 4 hafta parkelerden uzak kalacak.

McDermott 4 hafta forma giyemeyecek

Türkiye Sigorta Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Sean McDermott, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 hafta parkelerden uzak kalacak.

Ligdeki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçında sakatlanan McDermott'un ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildi.

Tedavisine başlanan ABD'li oyuncunun 4 hafta sonra takıma dönebileceği bildirildi.

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