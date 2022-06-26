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McLaughlin, kendisine ait kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu geliştirdi

Olimpiyat altın madalyalı ABD'li atlet Sydney McLaughlin, 51.41'lik derecesiyle kendisine ait (51.46) dünya rekorunu geliştirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.06.2022 - 11:43 | Son Güncelleme : 26.06.2022 - 11:48

McLaughlin, kendisine ait kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu geliştirdi

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ABD'li sporcu Sydney McLaughlin kendisine ait olan kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu kırdı.

McLaughlin, ABD'nin Oregon eyaletindeki Eugene kentinde düzenlenen ABD şampiyonasında kendisine ait 400 metre engelli dünya rekorunu 5 saniye ile geliştirdi.

22 yaşındaki McLaughlin, geçen yıl 'nda kadınlar 400 metre engelli yarışında 51.46 saniyelik dünya rekorunu geride bırakarak 51.41'e taşıdı.

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