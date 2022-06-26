McLaughlin, kendisine ait kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu geliştirdi

Haberler - Anadolu Ajansı 26.06.2022 - 11:43 | Son Güncelleme : 26.06.2022 - 11:48
ABD'li sporcu Sydney McLaughlin kendisine ait olan kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu kırdı.
McLaughlin, ABD'nin Oregon eyaletindeki Eugene kentinde düzenlenen ABD şampiyonasında kendisine ait 400 metre engelli dünya rekorunu 5 saniye ile geliştirdi.
22 yaşındaki McLaughlin, geçen yıl Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre engelli yarışında 51.46 saniyelik dünya rekorunu geride bırakarak 51.41'e taşıdı.
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