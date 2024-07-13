NTV.COM.TR’ye geri dön

McTominay kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan McTominay'ın futbol geçmişi

Manchester United'ın orta sahası Scott McTominay'ın Galatasaray'a transfer olacağı haberleriyle gündemde. Sarı-kırmızılıların McTominay transferi için yoğun çaba harcadığı ifade ediliyor. Peki, McTominay kimdir, kaç yaşında? İşte Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan McTominay'ın futbol geçmişi...

McTominay kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan McTominay'ın futbol geçmişi

 Premier Lig kulübü Manchester United ve İskoçya milli takımında orta saha oyuncusu olarak forma giyen Scott Francis McTominay 8 Aralık 1996 yılında dünyaya geldi. McTominay, kulübün Preston'daki gelişim merkezine katıldıktan sonra beş yaşından itibaren Manchester United akademisinde yetiştirildi.  McTominay, Manchester United'ın gençlik akademisinde yetişti ve kulüp için ilk maçına Mayıs 2017'de çıktı. Kulüp için 200'den fazla maça çıktı ve FA Cup ile EFL Cup'ı kazandı.

İngiltere'de doğan McTominay, Helensburghlu babası sayesinde İskoçya için oynamaya hak kazandı. İlk uluslararası maçına Mart 2018'de çıktı ve Euro 2020 ve Euro 2024'te takımını temsil etti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...