Medipol Başakşehir Belçika'da avantaj peşinde

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika'nın Gent ekibiyle karşılaşacak.



Gent kentindeki Ghelamco Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak maçta, Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak.



Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, Belçika deplasmanından İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmeye çalışacak.



Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.



Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin maçta forma giyemeyecek.



AVRUPA'DA BAŞARILI PERFORMANS



Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.



Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.



UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Medipol Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi.



Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.



Medipol Başakşehir bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.



GENT, PLAY-OFF'TA KARADAĞ'I ELEDİ



Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turundan katılan Gent, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonoia 2 maçta da 2-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.

Eşleşmede iki takım da ev sahibi olduğu maçı 1-0'lık skorla kazanırken, rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Gent son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

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