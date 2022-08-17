Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Antwerp'i konuk ediyor

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Antwerp'i konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 41. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 40 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 65 gole engel olamadı.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA BEŞİNCİ SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında beşinci kez boy gösterecek.



Turuncu-lacivertliler bu süreçte yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir bu maçlarda 8 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.



İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti.

MESUT ÖZİL UEFA LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil'in adı UEFA listesine eklendi.



Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Antwerp karşısında giyecek.



İstanbul ekibinde, UEFA listesinde yer almayan Enzo Crivelli ve Nacer Chadli ise bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.



Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.C

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Medipol Başakşehir-Antwerp maçı 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem Jerome Brisard yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

