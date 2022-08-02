Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i geçmesi halinde play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.



Arabam.com Konyaspor'un 3. eleme turunda Lihtenştayn'ın Vaduz ekibini elemesi halinde play-off turundaki rakibi ise Neftçi (Azerbaycan)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesini geçen takım olacak.



İki Türk takımı da play-off turuna kalması halinde ilk maçını evinde, rövanşını ise deplasmanda oynayacak.



Play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, rövanşları 25 Ağustos'ta yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN ELENMESİ DURUMUNDA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURUNA KATILACAK

﻿UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibine elenmesi halinde Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.



Sarı lacivertliler, bu turda AIK (İsveç)-Shkendija (Kuzey Makedonya) eşleşmesini geçen takımla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele verecek.



İstanbul ekibi, ilk maçını evinde oynayacak.