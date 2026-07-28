Mehmet Akif Üstündağ: Dünyada 1 numarayız
28.07.2026 21:06
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, NTV'ye konuk oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 24 saat içinde yaş gruplarındaki 3 şampiyonluğa dikkat çekerek
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi'nde elde ettiği tarihi şampiyonluğun yankıları sürüyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi başarının ardından ilk kez NTV canlı yayınına konuk oldu.
Üstündağ, Türkiye’nin yalnızca milli takım başarılarıyla değil; altyapısı, kulüpleri, ligi, tesisleri, kurumsal yapısı ve ekonomik gücüyle de dünya voleybolunun zirvesinde bulunduğunu söyledi. Türk voleybolunun bu unsurların tamamı birlikte değerlendirildiğinde “dünyada bir numara” olduğunu belirten Üstündağ, uluslararası voleybol yönetiminde de Türkiye’nin örnek ülke olarak gösterildiğini ifade etti.
Üstündağ, Türk voleybolunun yalnızca A Milli Takım düzeyinde değil, altyapıda da önemli bir başarı ivmesi yakaladığını belirtti. Filenin Sultanları’nın şampiyon olduğu 24 saat içinde 16 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı milli takımlarının da Balkan şampiyonluğuna ulaştığını söyleyen Üstündağ, “24 saatte üç şampiyonluk yaşadık. Bu, altyapının önemini ve geleceğimizin emin ellerde olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.
Milli takımın başarısında sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Üstündağ, zirveye çıkmaktan çok zirvede kalmanın zor olduğunu belirterek ''Bu takı bunu başardı.'' dedi. Avrupa Şampiyonası’nda da başarılarını sürdürmek istediklerini belirten Üstündağ, takımın kısa bir dinlenmenin ardından yeniden kampa gireceğini ve Fransa ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.
Üstündağ, sporculara şampiyonluk primi verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine ise hangi derecede kimin ne alacağının önceden belli olduğunu söyledi.
Prim konusunu kamuoyu önünde tartışmanın spekülasyonlara neden olabileceğini ifade eden Üstündağ, ''Yeri, günü ve saati geldiğinde tabii ki karşılıksız kalmayacaktır. Gerekli maddi ve manevi destekler sağlanacaktır ve sağlanıyor da.'' diye konuştu.