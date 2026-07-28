Mehmet Akif Üstündağ: Dünyada 1 numarayız

A Milli Kadın Voleybol Takımı 'nın, Milletler Ligi'nde elde ettiği tarihi şampiyonluğun yankıları sürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi başarının ardından ilk kez NTV canlı yayınına konuk oldu.

Üstündağ, Türkiye’nin yalnızca milli takım başarılarıyla değil; altyapısı, kulüpleri, ligi, tesisleri, kurumsal yapısı ve ekonomik gücüyle de dünya voleybolunun zirvesinde bulunduğunu söyledi. Türk voleybolunun bu unsurların tamamı birlikte değerlendirildiğinde “dünyada bir numara” olduğunu belirten Üstündağ, uluslararası voleybol yönetiminde de Türkiye’nin örnek ülke olarak gösterildiğini ifade etti.

Üstündağ, Türk voleybolunun yalnızca A Milli Takım düzeyinde değil, altyapıda da önemli bir başarı ivmesi yakaladığını belirtti. Filenin Sultanları’nın şampiyon olduğu 24 saat içinde 16 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı milli takımlarının da Balkan şampiyonluğuna ulaştığını söyleyen Üstündağ, “24 saatte üç şampiyonluk yaşadık. Bu, altyapının önemini ve geleceğimizin emin ellerde olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.