Mehmet Büyükekşi: Gruptan birinci çıkmak istiyoruz

EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, çifte bayram yaşattı.

Galibiyetin ardından Sabah gazetesine konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

"TARİH YAZACAKSINIZ"



"Allah yüzümüze baktı. Çifte bayram dedik, çok şükür yerine getirdik. Futbolcularımıza maçtan önce 'Tarih yazacaksınız. Çocuklarınıza anlatacak bir hikayeniz olsun. Hep 2002, 2008 konuşuluyor. Siz 2024'ü konuşturun.' dedik.

"GRUPTAN BİRİNCİ ÇIKMAK İSTİYORUZ"



Kerem Aktürkoğlu'nun attığı son golün önemini biliyoruz. Averaj için önemli. Guptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz. Çıkmak yetmez, birinci olarak çıkmak istiyoruz. Artık çeyrek final bile düşünüyoruz. Ama hoca adım adım gidiyor. Hedef büyük ama küçük küçük adımlar.

Cumhurbaşkanımız daha tribündeyken aradı. Tüm golleri tek tek analiz etti. Gol atanların hepsiyle konuştu.

"MONTELLA AİLESİYLE BİLE GÖRÜŞMÜYOR"

Hoca gergindi biraz, hazırlık maçları sonrası eleştiriler başladı. Maçtan önce çok konsantreydi, meditasyonda gibiydi. Avrupa Şampiyonası'nda oynarken hayali, şampiyonada hoca olarak da bulunmakmış. Onun için de önemli. Ailesiyle bile görüşmüyormuş. O nedenle tek gittim görüşmeye. Doğum günüydü, pasta kesildi.

Portekiz maçına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gelecek. İlk maça da gelecekti ama iptal etti."

"HALİL UMUT MELER UEFA'DAN TAM NOT ALDI"

Ayrıca Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'te Türkiye'yi temsil eden FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler hakkında, "Türkiye'de hakemlerin üzerine haksız yere gdiliyor. Süper Lig'de dövülen hakemimiz Halil Umut Meler, Belçika - Slovakya maçını başarılı bir şekilde yönetti. UEFA'dan tam not aldı. Onunla gurur duyduk. Şimdi turnuvadaki ikinci karşılaşmasına atandı (Polonya - Avusturya). Kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız."