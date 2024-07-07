Mehmet Büyükekşi: İlk devrede bu turnuvanın en güzel maçını oynadık

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda’ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Gösterdikleri performans için milli takıma teşekkür eden Büyükekşi, “Öncelikle milli takımımıza teşekkür ediyorum. Turnuvaya başlarken Avrupa’nın en iyi beş takımından biriydik. Dört takım olmak için sahaya çıktık. İlk devrede de bu turnuvanın en güzel maçını oynadık ve 1-0 öne geçtik. Çeyrek finale büyük umutlarla geldik. İkinci devre maalesef şansız iki gol yedik. Ben özellikle başta teknik heyetimizi, futbolcularımıza, taraftarlarımıza, gerek stadyumda bizi destekleyen seyircilerimiz gerek taraftar alanlarında bizi destekleyen seyircilerimize gerekse ekranları başında 85 milyon vatandaşımız bizi destekledi. Hepsine teşekkür ediyorum. Hocamız da hatırlarsanız şunu söylemişti. Adım adım gideceğiz demişti. Önce gruptan çıktık, sonra 16 takım arasından çeyrek finale geldik. Biz ilk günden beri şunu söylüyoruz. Avrupa’nın en genç takımlarından bir tanesiyiz. Son 16’ya kalan da en genç takımdık. Takımımız birbirleriyle oynadıkça gelişim gösteriyor. Mutluyuz çünkü bu takım buralara geldi. Gönüllerimizin şampiyonu, hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim çocuklar bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecekler. Bundan sonra belki yarı finale, finale kalacaklar. Biz bu çocuklardan bunları bekliyoruz. Çünkü; bu genç takım birbirleriyle oynadıkça daha güzel başarılar elde edecek. Biraz önce Cumhurbaşkanımız ile birlikte soyunma odasına girdik. Onları tebrik ettik. Gerçekten çok güzel oynadılar. İyi mücadele ettiler. Bu mücadelenin karşılığında da sahada bütün seyircilerimiz milli takımımızı alkışladı. Ben de buradan milli takımımızı alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.



“DAHA GÜZEL BAŞARILARI HEP BİRLİKTE ELDE EDECEĞİZ”



Gelecek turnuvalarda daha büyük başarıların birlikte yakalanacağını belirten Mehmet Büyükekşi, “Bizim gönül şampiyonumuz. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda daha güzel başarıları hep birlikte elde edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Siz de burada bizimle aynı şekilde çalıştınız, emek verdiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Milli takımımız bize gururu, mutluluğu grup maçlarından bugüne kadar yaşattı. Çok güzel duygular, büyük mutluluklar, sevinç yaşadık. Güzel günlerdi, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.