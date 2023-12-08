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Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Büyükekşi'nin kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. 2022 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Büyükekşi, 2023 yılında yeniden başkan seçilerek görevini sürdürmeye devam etmiştir. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Büyükekşi, 10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.

2023 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nun () Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Mehmet Büyükekşi yeniden başkan seçilmiştir.

Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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