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Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Büyükekşi'nin kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olan Mehmet Büyükekşi'nin hayatı, kariyeri ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu sorgulanıyor. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Büyükekşi, 10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 16 Haziran 2022'den beri Türkiye Federasyonu başkanıdır.

2008 yılında Galatasaray kongre üyesi olan Büyükekşi, 2019'da Gaziantep FK'nin başkanı oldu. 2021'de başkanlığı bıraktı ve bir yıl sonra Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oldu.

1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı.

30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.

22 Haziran 2023'te tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 4 yıllığına yeniden seçildi.

Mehmet Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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