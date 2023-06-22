Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanı seçildi: Yönetim kurulu listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı.



Divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi.



Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de kongrede yer aldı.



TFF BAŞKANI YENİDEN MEHMET BÜYÜKEKŞİ



Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girdi. 191 oy kullanıldı. Büyükekşi, 169 oy ile yeninden TFF Başkanı seçildi.

22 oy geçersiz sayıldı.



Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi de belli oldu.



Genel kurulda, Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi divana sunuldu.



Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:



İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.

Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da Haberi Görüntüle