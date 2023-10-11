Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş açıklaması: "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"

EURO 2024 elemeleri D Grubu mücadelesinde Hırvatistan ile oynayacak A Milli Takım, Hırvatistan'a hareket etti.

Kafileye eşlik eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

İşte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları;

"STAT TARTIŞMALARINA GİRMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

"Stat tartışmalarına girmeyi doğru bulmuyorum. Biz başvuruda bulunduğumuzda 10'ar stat bildirmiştik.

Bu stat sayısı 5'e düşecek. Bu bir İstanbul şampiyonası değil, Türkiye'de yapılacak bir organizasyon.

Bu konuda polemik oluşturmak doğru değil. 2026'nın sonunda statlar belli olacak, orada da polemik olmaması lazım. Gönül ister ki 30 şehrimizde 30 statta yapabilsek.

Olaya sadece futbol olarak bakmıyoruz. Ülkemizin tanıtımı açısından, spor ve sanatı içeren bir iş birliği."

BİZ KİMSEYE ULUFE DAĞITMIYORUZ



Büyükekşi, İtalya ile ortak düzenlenecek organizasyonda UEFA'ya bildirilen listede Beşiktaş'ın stadının neden olmadığı sorulduğunda, "Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Burada UEFA'nın kriterleri var, en yüksek seyirci kapasitesi olan statları bildirmemiz gerekiyor. ifadelerini kullandı.

"Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kale arkaları, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyütülecek ve 80 bin kişilik olacak."

SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN HENÜZ RESMİ BİR ANLAŞMA YOK

"Suudi Arabistan ve Abu Dabi ile görüştüğümüzü daha önce söyledim. Anlaştığımız takdirde olabilir. Ama bu Türkiye Futbol Federasyonunun kendi başına yaptığı bir çalışma değil.

Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarından olur aldığımız bir çalışma. Anlaşırsak bu iki kulübümüzün rızasıyla yapılacak anlaşmayı kamuoyuna açıklayacağız.

Henüz bir anlaşma yok. Olursa zaten ilk ağızdan bizden duyacaksınız, yetkisi olmayan kişilerin yaptığı açıklamalara itibar etmeyin."