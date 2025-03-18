Mehmet Topal yeniden Petrolul Ploieşti’de

Romanya 1’inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti’de ikinci Mehmet Topal dönemi başladı.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında takımın teknik direktörlük görevine getirilen ve bu süreçte hem ligde hem de kupada birçok başarı elde eden Topal, yol ayrımı kararı almıştı.

Transferler konusunda anlaşmadığı yönetimle ortak noktada buluşamayan Topal, Play-Off’a yerleştirdiği takımdan istifa etmişti. Bu süreçte yerine gelen Adrian Mutu ise istediği başarıyı yakalayamadı. Mutu ile yolları ayırma kararı alan kulüp, taraftarın da çok sevdiği Mehmet Topal’ın kapısını yeniden çaldı. Yapılan görüşmelerin ardından iki taraf anlaşma sağladı.

HEDEF AVRUPA

Yeniden Petrolul Ploieşti’nin başına geçen Topal’ın hedefi Play-Out’ta birinci olup Romanya ekibini Konferans Ligi’ne taşımak.

