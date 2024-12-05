Mehmet Türkmen kimdir? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakemi Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?
Mehmet Türkmen, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Mehmet Türkmen'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Mehmet Türkmen kimdir? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakemi Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?
Mehmet Türkmen, 1992 doğumlu bir hakem ve avukattır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Türkmen, aynı zamanda Süper Lig’de hakemlik yapmaktadır.
Hakemlik kariyerine alt liglerde başlayan Türkmen, 2022 yılında Spor Toto 1. Lig’e yükselmiş ve günümüzde Süper Lig'de görev almaktadır. Aslen Konyalıdır ve İstanbul’da yaşamaktadır.
Türkmen, futbola olan ilgisinin yanı sıra 2017 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmış ve burada 1.000 TL kazanarak dikkat çekmiştir.
Hakemlikte oyun içindeki iletişime önem verdiği, kart kullanımında temkinli olduğu ve kariyer hedefleri arasında uluslararası organizasyonlarda yer almak bulunduğu ifade edilmektedir.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Derbi
- Beşiktaş
- Hakem
- Fenerbahçe