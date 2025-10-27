Mehmet Türkmen'e uluslararası görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Mehmet Türkmen, 28 Ekim-4 Kasım'da Slovakya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup müsabakalarında düdük çalacak.



Turnuvada Slovakya, İsviçre, Bulgaristan ve San Marino mücadele edecek.



FIFA kokartlı yardımcı hakem Anıl Usta da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev alacak.