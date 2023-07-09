Mehmet Yeşil Yeşil kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kalan isimlerden biri oldu

648. ve 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Mehmet Yeşil Yeşil 27 Haziran 1986 tarihinde Antalya'nın Aksu ilçesinin Karaöz beldesinde doğdu.

Güreşe 1994 yılında minder güreşi ile başlayan Mehmet Yeşil, kazandığı Avrupa Şampiyonası ve minderdeki diğer başarıları sayesinde Kırkpınar'da doğrudan başa güreşmeye hak kazandı.

aramanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği'nden mezun oldu. Isparta Senirkent Büyük Kabaca Ortaokulu'nda Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yaptı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde güreş hayatını sürdürdü.

Mehmet Yeşil Yeşil'in dedesi de bir pehlivan olan Mehmet Yaşar Aykın'dır. 1940'lı yılların başına Antalya yöresinde güreşen Aykın, Kırkpınar'a katılmamış olsa da yöresinde Yeşil Pehlivan adıyla ünlü olmuştur. Mehmet Yeşil'in babası kendi oğluna babasının ismi olan Mehmet ve lakabı olan Yeşil'den hareketle Mehmet Yeşil adını koyar. Böylece güreşçinin ismi Mehmet Yeşil Aykın olur. Aile, soyadı değişikliği ile Aykın'ı değiştirip Yeşil soyadını alınca Mehmet Yeşil Yeşil'in adı ortaya çıkar.