Meksika son 32'yi garantiledi
19.06.2026 06:25
Reuters
2026 Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Güney Kore'yi 1-0 mağlup eden Meksika, gruptan çıkmayı garantiledi.
2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, A Grubu ikinci maçında Güney Kore'yle karşılaştı.
Uruguay'dan Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran'ın yönettiği maçı Meksika, 50'nci dakikada Romo'nun golüyle 1-0 kazandı.
Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci maçını kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.