Meksika son 32'yi garantiledi

19.06.2026 06:25

Meksika son 32'yi garantiledi
Reuters
AA
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2026 Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Güney Kore'yi 1-0 mağlup eden Meksika, gruptan çıkmayı garantiledi.

2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, A Grubu ikinci maçında Güney Kore'yle karşılaştı.

 

Uruguay'dan Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran'ın yönettiği maçı Meksika, 50'nci dakikada Romo'nun golüyle 1-0 kazandı.

 

Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci maçını kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

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