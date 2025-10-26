Meksika'da "pole" Lando Norris'in
McLaren takımın Formula 1 pilotu, bu akşam yapılacak olan Meksika Grand Prix'ine birinci sıradan başlayacak.
Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand Prix'i bu akşam (26 Ekim 2025) yapılacak.
Dün akşam yapılan sıralama turları ile birlikte pilotların yarışa başlayacakları düzen de belli oldu.
McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris sıralama turlarını birinci olarak tamamlarken, Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.
Bu sonuçla birlikte yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, bu sezonki en güçlü sıralama turlarını geride bırakmış oldu.
Bu akşam yapılacak olan Meksika Grand Prix'inin başlangıç sıralaması şu şekilde olacak:
1. Lando Norris
2. Charles Leclerc
3. Lewis Hamilton
4. George Russell
5. Max Verstappen
6. Kimi Antonelli
7. Carlos Sainz Jr.
8. Oscar Piastri
9. Isack Hadjar
10. Oliver Bearman
11. Yuki Tsunoda
12. Esteban Ocon
13. Nico Hülkenberg
14. Fernando Alonso
15. Liam Lawson
16. Gabriel Bortoleto
17. Alexander Albon
18. Pierre Gasly
19. Lance Stroll
20. Franco Colapinto
