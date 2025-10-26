Meksika'da "pole" Lando Norris'in

Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand Prix'i bu akşam (26 Ekim 2025) yapılacak.

Dün akşam yapılan sıralama turları ile birlikte pilotların yarışa başlayacakları düzen de belli oldu.

McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris sıralama turlarını birinci olarak tamamlarken, Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.



Bu sonuçla birlikte yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, bu sezonki en güçlü sıralama turlarını geride bırakmış oldu.