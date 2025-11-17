Meler'e Dünya Kupası Elemeleri'nde görev
17.11.2025 15:10
Anadolu Ajansı
DHA
Halil Umut Meler, Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak maçı yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu maçını yönetecek.
Karadağ'ın Podgorica şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak