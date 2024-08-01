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Melih Bostan Konyaspor’da

Konyaspor, genç hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Melih Bostan Konyaspor’da

Transfer çalışmalarına devam eden , bu çerçevede hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Melih Bostan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Melih, takımımızda 91 numaralı formayı terletecek” denildi.

İmza töreninden sonra konuşan Melih Bostan, "Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Güzel bir aile ortamı olduğunu hissedebiliyorum. Pazartesi günü takımımızla ilk antrenmana çıkacağım. Heyecanlıyım. İnşallah hem kendim hem de kulübümüz adına çok güzel bir sezonu geride bırakırız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise, "Melih, genç ve yetenekli bir futbolcu. Konyaspor'umuzda başarılı olacağına inanıyorum. Transfer noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle sağ bek mevkiisi için şu günlerde çaba harcıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu transferi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

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