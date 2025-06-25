Melih Mahmutoğlu, şampiyonluk sonrası o isme veda etti: "Çok özleyeceğim"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.



Beş maç sonunda sarı - lacivertliler, rakibini 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.



Tarihindeki 12. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, karşılaşma sonraısnda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Mahmutoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"TARİHE GEÇECEK BİR SEZON OLDU"



"Artık şampiyonlukları saymıyorum. Harika bir sezon oldu. Çok yorulduk. Bu takım her şeyi hak etti. Arkadaşlıkla, kardeşlikle, taraftarıyla aile oldu. Bu sezonki 3. kupayı aldık. Herkese teşekkür ediyorum. Tarihe geçecek bir sezon oldu. Bir kere daha bu takımla gurur duyuyorum."

"BEŞİKTAŞ MÜTHİŞ İŞ YAPTI"



"Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım. Müthiş iş yaptılar. Çok iyi takımlar. Her maç pes etmeden oynadılar. Onlarla finalde oynamak güzeldi. Sonunda kupaya ulaştık. Çok mutluyuz."

"GUDURIC GERİ DÖNECEK"



"Marko Guduric'i çok özleyeceğim. Çok özleyeceğim. O gerçek bir Fenerbahçeli. Yine geri dönecek, ben hissediyorum."