Melikgazi Kayseri, Çanakkale deplasmanında

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol 2025-2026 sezonu deplasmanda açıyor. Sarı-kırmızılılar ligin 1. haftasında yarın Dardanel Çanakkale Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Dardanel Çanakkale Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Çanakkale’ye giden Melikgazi Kayseri Basketbol maç saatini beklemeye başladı. Kayseri ekibinde ameliyat olan Alice Louise Kunek dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Melikgazi Kayseri Basketbol sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Yarın Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi Spor Salonunda oynanacak olan Dardanel Çanakkale Belediyespor ile Melikgazi Kayseri Basketbol maçı saat 15.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İbrahim Altıntaş, Furkan Keseatar ve Alimna Kocabaş hakem üçlüsü yönetecek.