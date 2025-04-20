Memik Yılmaz ateş püskürdü: "Nasıl almışsın sen o FIFA kokartını?"

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"NASIL ALMIŞSIN SEN O FIFA KOKARTINI?"



Türk futbolu adına bu saatten sonra endişe duyduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Yılmaz, "Bir başkanın, bir yöneticinin, bir hocanın her maçtan sonra çıkıp serzenişte bulunmasını en çok kınayan insanlardan bir tanesiyim. Futbolda birileri hata yapıp, birileri yenilecek ama bariz bir şekilde bu kadar hakem hatası ile karşı karşıya kaldığımız için üzgünüz. Başakşehir’i ve takımımı kutluyorum. İyi bir mücadeleydi. Konuşmadan yapamıyorsun. İnsanın bu kadar canı yakılmaz. Anadolu kulüplerinin ne hikmetse kaderi bu. Biz ne zorluklarla bir takım kuruyoruz. Türk futbolunu bir adım daha ileri götürmek adına mücadele ediyoruz. Ne olduğunu bilmeyen bir hakem tarafından bir maç katledilmez. Başakşehir’in kendisi için çalacağı düdüğe ihtiyacı yok. Gaziantep de Türkiye’nin 6. büyük şehridir. Gaziantep halkının bu kadar hakkı yenilmemesi lazım. Gerçekten üzülüyoruz. Sağ olsun, Zorbay Bey'in sayesinde mesajımızı aldık. ‘Siz yoksunuz. Siz kimsiniz ki? Gelip buralarda futbol oynuyoruz’ gibi mesajlarını. Türk futbolu adına bunları söylerken utanıyorum. Spora, futbola gönül veren Türk halkı lütfen bu maçı izlesin. En az penaltı kullanan takım biziz. En çok kart gören takımız. Bugün 4-5 tane kart. Ne yaptı hoca sana? Uyarmadan bir de direkt kırmızı kart veriyorsun. Bir de FIFA kokartlı hakemsin. Nasıl almışsın sen o FIFA kokartını? Nasıl vermişler çok merak ediyorum. Onu verenleri de kınıyorum buradan. Biz evlatlarımıza güvenmeyip neye güveneceğiz diyoruz. Sezonun başından beri, ‘Bunlar bizim evlatlarımız. Türk futbolunu Türkler yönetmeli’ diye söylüyoruz. Keşke böyle olaylar olmasa. Dersimizi ve mesajımızı da aldık" ifadelerini kullandı.



"BIRAKSINLAR TOPUMUZU OYNAYALIM"



Geçtiğimiz günlerde Türk hakemlerinin görev yapmasını desteklediklerinin hatırlatılması üzerine konuşan Memik Yılmaz, "Onlar bizim evlatlarımız, onlar bizim canlarımız. Ama bariz bir şekilde gözümüze soka soka böyle şeyler yapmasınlar. Futbol adına yazık. Sadece bunları söylemek istiyoruz. Yenersin, yenilirsin bunlar hiç önemli değil. Bu maçta yapılanlar, Anadolu kulübü olarak çok ağırımıza gitti. Ne zorluklarla biz takımımızı buraya getirip, maç yapmaya çalışıyoruz. Bıraksınlar biz sahada topumuzu oynayalım. Kimse bizim hakkımızı yemesin. Biz de kimsenin hakkını yemeyelim. Bizim amacımız, cabamız bu yönde. Sağ olsun, Zorbay Bey bize güzel bir mesaj verdi" diye konuştu.