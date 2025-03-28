Memphis Grizzlies'ta Taylor Jenkins dönemi sona erdi
NBA takımlarından Memphis Grizzlies'ta başantrenör Taylor Jenkins ile yollar ayrıldı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies, başantrenör Taylor Jenkins ile yollarını ayırdı.
Grizzlies'ten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonundan bu yana takımın başında bulunan 40 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Jenkins ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Jenkins yönetimindeki Grizzlies, 6 sezonda 3 kez play-off'lara kalma başarısı gösterdi.
Bu sezon 44 galibiyet, 29 mağlubiyet yaşayan Grizzlies, Batı Konferansı'nda 5. sırada yer aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Memphis Grizzlies
- Taylor Jenkins
- Nba