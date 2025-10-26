Memphis'ten görkemli galibiyet
NBA'in üçüncü haftasında Memphis Grizzlies, Indiana Pacers'ı 128-103 mağlup etti.
NBA'de sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla başlarken Memphis Grizzlies, evinde geçtiğimiz sezonun finalisti Indiana Pacers'ı ağırladı.
FedEx Forum'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 128-103 kazandı.
Memphis Grizzlies'de Cedric Coward, attığı 27 sayıyla birlikte alınan galibiyette önemli rol oynadı.
Konuk ekipte ise Bennedict Mathurin 26 sayıyla oynadı.
Memphis Grizzlies'in yıldız oyuncusu Ja Morant (12 numaralı oyuncu), karşılaşmayı 19 sayı ve 8 asistle tamamladı.
