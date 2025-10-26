NTV.COM.TR

Memphis'ten görkemli galibiyet

NBA'in üçüncü haftasında Memphis Grizzlies, Indiana Pacers'ı 128-103 mağlup etti.

'de sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla başlarken Memphis Grizzlies, evinde geçtiğimiz sezonun finalisti Indiana Pacers'ı ağırladı.

FedEx Forum'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 128-103 kazandı.
Memphis Grizzlies'de Cedric Coward, attığı 27 sayıyla birlikte alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte ise Bennedict Mathurin 26 sayıyla oynadı.

Memphis'ten görkemli galibiyet - 1 Memphis Grizzlies'in yıldız oyuncusu Ja Morant (12 numaralı oyuncu), karşılaşmayı 19 sayı ve 8 asistle tamamladı.
