Men cezası düşürülmüştü: Paul Pogba serbest kalabilir

Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan doping testlerinin ardından Paul Pogba'nın değerlerinde yüksek seviyede testosteron tespit edilmişti.

CAS ise Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası vermiş ancak bu cezayı geçtiğimiz günlerde 18 aya düşürmüştü.

Bu kararın ardından Paul Pogba, Mart 2025'ten itibaren sahalara dönebilecek.

SÖZLEŞME FESHİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Juventus ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncuyla sözleşme feshi görüşmeleri yapıldığı kaydedildi.

Taraflar ortak bir noktada buluşabilirse, Paul Pogba Torino ekibinden ayrılacak.

YALNIZCA 12 MAÇA ÇIKTI

Juventus formasıyla son 2 sezonda yalnızca 12 maça çıkan Pogba, bu mücadelelerde gol veya asist katkısı sağlayamadı.