Menajer krizi: Galatasaray'da Doue transferi iptalinin perde arkası

Galatasaray'da her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen transferi gerçekleşmeyen Guela Doue transferinin perde arkası ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre, futbolcunun menajerinin oyuncuya yapılacak ödemelerin gecikme süresinin 15 günü aşması durumunda sözleşmeye tek taraflı fesih hakkı koydurmak istediği öne sürüldü.

Ayrıca 6 ayı geçen sakatlık durumunda kulübün fesih hakkının da yine sözleşmede yer almamasını şart koştuğu bildirildi.

Galatasaray uzun pazarlıklar sonucunda Rennes ile 6 milyon euro ve bonuslar üzerinden anlaşmıştı.

Ayrıca Doue'yle senelik 1.2 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma sağlanmıştı.

Ancak menajerinin ağır talepleri sonrası bu transferin gerçekleşmediği belirtildi.