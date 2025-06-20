Menajeri resmen açıkladı: Fernando Muslera'nın yeni takımı!

Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve kaptanlık yapan Fernando Muslera, sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesinin sonuna gelerek veda etmişti.



Son senesini hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla taçlandıran Uruguaylı eldivenin sarı - kırmızılılardaki serüveni sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.



Deneyimli file bekçisinin Uruguay ekiplerinden Penarol ile görüştüğü iddia edilirken, Muslera'nın menajeri Rodrigo Lubetkin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KARARIMIZI VERDİK"



ESPN'e konuşan Lubetkin, "Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan'dan gelen bazı seçenekleri ve hatta bir yıl daha Türkiye'de kalma olasılığını reddettik. Kararı yalnızca ekonomik değildi, son birkaç saatte ele alındı. Elbette ekonomik düşünceler ağır basıyordu ancak her şey analiz edildi ve Penarol ve Estudiantes masada kalana kadar birkaç olasılık elendi ve sonunda Estudiantes'te karar kıldık." dedi.