Menemen FK, Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak

Serik İsmail Oğan Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Yunus Dursun düdük çalacak. Sıralamada 58 puanla 4'üncü durumda bulunan Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin de liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada olduğunu hatırlatan Basatemür, "Biz kendi işimize odaklanacağız. Bu deplasmana 2'de 2 yaparak geldik. Moralimiz ve özgüveniz çok yüksek, iyi bir sonuçla evimize dönmeyi hedefliyoruz" dedi.





