Menemen FK Yılmaz Vural'la devam edecek

Geçen sezon ligin 12'nci haftasında dümene geçen tecrübeli teknik adamın sözleşmesi devam ederken, yönetimin Yılmaz Vural'ı bırakmayacağı kaydedildi.

Yeni sezonda direkt şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurması beklenen sarı-lacivertlilerde, Vural'ın bu hafta Başkan Bilgin Tokul ile görüşerek transfer raporunu vereceği belirtildi.

Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan 71 yaşındaki Yılmaz Vural, kariyerinde ilk kez Menemen FK'da 2'nci Lig'de görev almıştı.