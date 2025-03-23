Menemen FK'da son saniye mutluluğu

Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, son saniyede Mazlum'un golüyle yenilgiden kurtuldu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, alınan 1 puanın kendileri için değerli olduğuna dikkat çekti.



Play-Off yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Basatemür, "7'nci sıradaki takımla aramızda 10 puanlık fark var. Yerimizi daha da sağlamlaştırmak ve 1'inci Lig'e yükselmek için mücadele etmek istiyoruz. Zor bir maçı geride bıraktık. Kaybetmemek bizim için güzel oldu" diye konuştu.





