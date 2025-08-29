Menemen FK'nın konuğu Arnavutköy
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda genç oyunculardan kurulu Mersin İdmanyurdu'nu 4-1 yenen Menemen Futbol Kulübü yarın evindeki ilk sınavda Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Menemen İlçe Stadı'nda Ali Emir Yolcu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, 2'de 2 yapmayı hedeflediklerini belirterek, "İlk kez taraftarımızın önüne çıkacağız. Kazanıp seri yakalamak istiyoruz." dedi.
