Meriç Nehri, Kürek Milli Takımı için kamp merkezine dönüştü

İba, gazetecilere, Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın heyecanlı şekilde geçtiğini söyledi.



Eleme yarışlarının ardından sporcuların finallerde kürek çekmeye başladığını belirten İba, "Gençlerde Türkiye'nin şampiyonları belirleniyor. Meriç Nehri büyük şampiyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor." dedi.



İba, Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun emin adımlarla Türkiye'nin "kürek merkezi" olma yolunda ilerlediğine dikkati çekti.



Yarışların yanı sıra milli takım kamplarının Meriç'te yapıldığını anlatan İba, şunları kaydetti:



"Ekim ayında Meriç Nehri'nde büyükler şampiyonası yapılacak. Bunun yanı sıra Balkan Kürek Şampiyonası öncesi 40 sporcunun katılımıyla Meriç Nehri'nde milli takım kampı gerçekleştirilecek. Meriç'teki parkur önemli bir kürek merkezi oldu. Yarış ve kamp dönemlerinde Edirne'ye çok sayıda sporcu geliyor. Kent ekonomisini hareketlendiriyor. İnşallah kürek yarışları ve kamplar artarak devam edecek."



KARAARSLAN OĞLUNUN YARIŞINI TAKİP ETTİ



AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, şampiyonada kürek çeken oğlunun yarışını takip etmek üzere kente geldi.



Karaaslan, daha önce taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nin yapılan çalışmalarla önemli bir kürek merkezine dönüştürüldüğünü ifade etti.



Yapılan organizasyonların kentte spor turizminin gelişmesine katkı sağladığını belirten Karaaslan, "Spor turizmi dünyada çok hızla gelişiyor. Kürek branşı da bunlardan biri. Türkiye olarak biz de bu alanda çok büyük başarılar elde ediyoruz. Dünya Kürek Şampiyonası'nda geçtiğimiz günlerde 3 altın madalya kazandık. Arkadan gelen gençler açısından önemli bir motivasyon kaynağı." diye konuştu.



Karaaslan, kürek branşına yapılan yatırımların karşılığının alınmaya başlandığını Meriç Nehri'nin bu alanda öne çıktığını dile getirdi.